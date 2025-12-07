Haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, İsrail'in ablukası nedeniyle temel ilaçların yüzde 52'sinin stokta kalmadığını açıkladı. Bu durum, sağlık hizmetlerinde ciddi bir krizin yaşandığını ve acil tıbbi malzeme desteğine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ablukası nedeniyle bölgedeki temel ilaçların yüzde 52'sinde stokların sıfırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki durumun hala "felaket boyutunda" olduğu vurgulanan açıklamada, "temel ilaç listesinin yüzde 52'sinin, tıbbi malzeme listelerinin yüzde 71'inin ve laboratuvar malzemelerinin ise yüzde 70'inin stoklarının sıfır olduğu" kaydedildi.

Yaralılar ve hastalar için tıbbi müdahale ihtiyacının artmasıyla birlikte krizin giderek şiddetlenen bir hal aldığı vurgulandı.

İlk basamak sağlık hizmetleri, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, yoğun bakım, kanser ve kan hastalıkları gibi bölümlerin ilaç listelerinde ciddi eksiklikler yaşandığı belirtildi.

Ayrıca ortopedi, böbrek ve diyaliz, göz, genel cerrahi, ameliyat ve yoğun bakım bölümlerinin, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle "felaket boyutunda" zorluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için "acil tıbbi malzeme desteği" talebinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.