İsrail ablukası Gazze'de sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik jeneratör yakıtı ve yedek parçaların girişini engellemesi, bölgedeki sağlık sistemini tehlikeli bir duruma soktu. Hastanelerde kullanılan jeneratörlerin yıpranması, yoğun bakım ve acil servisler gibi hayati birimlerin durma riski taşıdığı belirtiliyor.

İsrail'in abluka ve engellemeleri altındaki Gazze'de, sağlık sistemi için hayati öneme sahip jeneratör yakıtı ve yedek parçaların girişinin İsrail tarafından engellenmesi, hastanelerde krizi derinleştiriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in elektrik jeneratörlerinin bakım ve çalışması için gerekli motor yağları ile yedek parçaların girişini engellemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu engellemelerin Gazze Şeridi'nde derin bir kriz altında olan sağlık sistemi üzerinde tehlikeli ihlallerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Hastaneler ve birinci derece sağlık merkezlerinde kullanılan jeneratörlerin iki yılı aşkın süredir kesintisiz çalıştığı, büyük ölçüde yıprandığı ve sık aralıklarla arızalandığı ifade edilen açıklamada, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için aylık yaklaşık 2 bin 500 litre motor yağı ihtiyacı bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yoğun bakım, ameliyathaneler, yeni doğan üniteleri, acil servisler, diyaliz merkezleri ve tıbbi görüntüleme hizmetleri gibi hayati birimlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısının yapıldığı açıklamada, gerekli akaryakıt yedek parçaların Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılmasının gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
