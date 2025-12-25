Gazze'de öğretmenler ve öğrenciler, prefabrik sınıf talebiyle gösteri düzenledi

İsrail ordusunun büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde öğretmenler ve öğrenciler, prefabrik sınıf talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'de okulları bombalarla yıkılan ya da yağmur ve soğuktan koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda eğitim görmek zorunda kalan Filistinli öğrenciler, prefabrik sınıflarda ders yapmak istiyor.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda okulların yüzde 95'i hasar gördü; 165 okul ve üniversite tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı.

Ateşkesin ardından öğrenciler, çadırlarda da olsa eğitime yeniden başladı. Ancak son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bu çadırları su bastı.

"Prefabrik sınıf bir haktır, lüks değil"

Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde, çadırlarda eğitim gören "Nur Okulu" öğrencileri ile öğretmenleri, prefabrik sınıf talebiyle bir gösteri düzenledi.

Gösteride "Öğrenciler için prefabrik sınıflar talep ediyoruz", "Prefabrik sınıf bir haktır, lüks değil", "İstikrar olmadan eğitim olmaz" ve "Öğrencilerimizin soğukla mücadele edebilecekleri uygun bir ortam sağlamak amacıyla prefabrik sınıflar talep ediyoruz" yazılı pankartlar açıldı.

Okulun öğretmenlerinden Ammar Delul, çadırlarda eğitimin sürdürülmesinin öğrencilerin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Soğuk ve yağmurun çadırları eğitime elverişsiz hale getirdiğini belirten Delul, yetkililere acilen prefabrik sınıf temin edilmesi ve okulların yeniden inşasına başlanması çağrısında bulundu.

Nur Okulu'nda Arapça öğretmeni olan Müyesser Şirir ise Gazze'deki çocukların güvenli bir ortamda eğitim görme hakkından mahrum bırakıldığını ifade etti.

Şirir, Gazze'de eğitimin insan onuruna yakışır şekilde sürdürülebilmesi için geçici bir çözüm olarak prefabrik sınıfların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden Mutasım Müşteha da yağmur nedeniyle çadırların ıslandığını ve derslerin aksadığını dile getirdi. Müşteha, derslerine daha iyi konsantre olabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için prefabrik sınıf istediklerini vurguladı.