Haberler

Gazze'de öğretmenler ve öğrenciler, prefabrik sınıf talebiyle gösteri düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu tarafından yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde öğretmenler ve öğrenciler, çadırlarda eğitim görmek zorunda kaldıkları için prefabrik sınıf talebiyle protesto düzenledi. Eğitimin sürdürülebilmesi için acilen prefabrik sınıfların sağlanması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde öğretmenler ve öğrenciler, prefabrik sınıf talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'de okulları bombalarla yıkılan ya da yağmur ve soğuktan koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda eğitim görmek zorunda kalan Filistinli öğrenciler, prefabrik sınıflarda ders yapmak istiyor.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda okulların yüzde 95'i hasar gördü; 165 okul ve üniversite tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı.

Ateşkesin ardından öğrenciler, çadırlarda da olsa eğitime yeniden başladı. Ancak son haftalarda etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bu çadırları su bastı.

"Prefabrik sınıf bir haktır, lüks değil"

Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde, çadırlarda eğitim gören "Nur Okulu" öğrencileri ile öğretmenleri, prefabrik sınıf talebiyle bir gösteri düzenledi.

Gösteride "Öğrenciler için prefabrik sınıflar talep ediyoruz", "Prefabrik sınıf bir haktır, lüks değil", "İstikrar olmadan eğitim olmaz" ve "Öğrencilerimizin soğukla mücadele edebilecekleri uygun bir ortam sağlamak amacıyla prefabrik sınıflar talep ediyoruz" yazılı pankartlar açıldı.

Okulun öğretmenlerinden Ammar Delul, çadırlarda eğitimin sürdürülmesinin öğrencilerin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Soğuk ve yağmurun çadırları eğitime elverişsiz hale getirdiğini belirten Delul, yetkililere acilen prefabrik sınıf temin edilmesi ve okulların yeniden inşasına başlanması çağrısında bulundu.

Nur Okulu'nda Arapça öğretmeni olan Müyesser Şirir ise Gazze'deki çocukların güvenli bir ortamda eğitim görme hakkından mahrum bırakıldığını ifade etti.

Şirir, Gazze'de eğitimin insan onuruna yakışır şekilde sürdürülebilmesi için geçici bir çözüm olarak prefabrik sınıfların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerden Mutasım Müşteha da yağmur nedeniyle çadırların ıslandığını ve derslerin aksadığını dile getirdi. Müşteha, derslerine daha iyi konsantre olabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için prefabrik sınıf istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Hamza Z. H. Qraiqea - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti

Baba vahşetinde korkunç detay! Çocuklarının ağızlarını kapatıp...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda