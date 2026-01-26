Gazzeli genç, basit malzemelerden yaptığı bateriyle çadırlarda yaşayanlara moral veriyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle evini, hayallerini ve yaşam düzenini kaybeden 26 yaşındaki Hüsam Kasım, tencereden tepsiye basit malzemelerle yaptığı bateriyle çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilere moral vermeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yaşayan Kasım, İsrail'in bombalarına hedef olmamak için güneydeki Han Yunus'a göç etmek zorunda kaldı.

Bombaların yıktığı hayatların ortasında müziği bir direnç ve dayanışma aracına dönüştüren Kasım, çadır kampında yaptığı performanslarla çevresindekilere kısa da olsa nefes aldırıyor.

"Savaş öncesinde de basit malzemelerle müzik yapıyordum"

Han Yunus'ta bir çadır kampta yaşamını sürdüren ve müzikle yakından ilgilenen Kasım, AA muhabirine, bateriye olan ilgisinin eskiye dayandığını söyledi.

Uzun yıllar bateri çaldığını ve Said Müzik Enstitüsü'nde eğitim aldığını belirten Kasım, İsrail'in saldırılarının başlamasıyla birlikte sahip olduğu her şeyi kaybettiğini dile getirdi.

"Savaş öncesinde de basit malzemelerle müzik yapıyordum. Ancak İsrail'in saldırıları başlayınca her şeyimizi kaybettik. Evlerimiz gitti, hayallerimiz yıkıldı." diyen genç adam, bombaların yalnızca binaları değil insanların geleceğe dair umutlarını da yok ettiğini vurguladı.

Çadır kampta yüzleri güldürmenin peşinde

Yaşanan yıkıma rağmen her şeye yeniden başlamaya karar verdiğini ifade eden Kasım, acıya, yoksunluğa ve her gün yaşanan trajediye rağmen sanatını bırakmadığını ifade etti.

Kasım, çadırlarda yaşam mücadelesi veren insanların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Tencereden tepsiye basit malzemelerden yaptığı bateride pedal sistemi öne çıkıyor

Kasım, bugün kullandığı bateriyi evlerden toplanan basit malzemelerle kendi imkanlarıyla yaptığını belirterek, "Bu aleti tamamen kendi kafamdan tasarladım. Allah'a şükür zamanla geliştirip bateri haline getirdim." dedi.

Baterisini yaparken tencere, kullanılmayan ev eşyaları, yemek ve çay tepsileri, bisiklet zinciri ve dişliler gibi malzemelerden yararlandığını anlatan Kasım, en dikkat çekici parçanın ise pedal sistemi olduğunu söyledi.

Pedalı tahtadan yaptığını, mekanizmayı ise su şişesi kapağı ve bir yayla tamamladığını belirterek, "Gördüğünüz gibi tepki veriyor." dedi.

"Hiçbir şeyden bir şeyler üretmeye çalışıyoruz"

Müziğiyle Gazze halkının yaşadığı duyguları yansıtmaya çalıştığını dile getiren Kasım, yokluk içinde üretmenin kendileri için bir direniş biçimi olduğunu söyledi.

"Hiçbir şeyden bir şeyler üretmeye çalışıyoruz." diyen Kasım, çadırların ortasında yankılanan bateri sesinin çocuklar başta olmak üzere birçok insana kısa süreli de olsa moral verdiğini ifade etti.

"Her şeye rağmen etrafımdaki insanları mutlu etmeye çalışıyorum"

Zamanla çadır kampındaki komşularının etrafında toplandığını, müziğe eşlik ederek birlikte hoş vakit geçirdiklerini anlatan Kasım, "Allah'a şükür her şeye rağmen etrafımdaki insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Sadece Gazze'dekileri değil, dışarıdan bizi izleyenleri de." diye konuştu.

Kasım, hem Gazze'de hem de dışarıdan kendilerini izleyen insanların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu, performansının karşılık bulmasının kendisine güç verdiğini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce Filistinli evsiz kalırken, temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün zorlaştığı çadır kamplarında insanların yaşam mücadelesi sürüyor. Evlerini, sevdiklerini ve hayallerini kaybeden Filistinliler için Hüsam Kasım'ın basit malzemelerle yaptığı bateri, yıkımın ortasında küçük ama anlamlı bir umut sesi olmaya devam ediyor.