Gazze'de MÜSİAD Çadır Kenti Açıldı

Sadakataşı Derneğince Gazze'nin Han Yunus bölgesinde kurulan "MÜSİAD Çadır Kenti" törenle hizmete girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki barınma sorununun çözümüne katkı için Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan çadır kent törenle açıldı.

Derneğe bağlı gönüllü ekip, 125 aileyi yaşayacakları çadırlara yerleştirip, yatak, battaniye ve mutfak malzemeleri dağıttı.

Çadır kentte 500 kişilik mescit, çocuklar için oyun alanı, 20 tuvalet ve duş alanı da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Zor durumda olan bölgeye ulaştırdığımız acil yardımlarla birlikte barınma alanında da projeler hayata geçiriyoruz. Bugün MÜSİAD ailesinin destekleriyle Han Yunus Bölgesi'nde 125 ailenin yaşayacağı bir çadır kentin açılışını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye dernek aracılığıyla destek olmak isteyenler, "www.sadakatasi.org.tr" internet adresinden gerekli bilgilere ulaşabilecek.

Hayırseverler, "GAZZE" yazıp 2989'a kısa mesaj atarak 50 lira bağışta bulunabilecek.