Gazze'de Kadın Sineması Festivali: Filistinli Kadınların Acılarına Işık Tutuyor

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nde düzenlenen 'Gazze Uluslararası Kadın Sineması Festivali', Filistinli kadınların savaş boyunca yaşadığı acıları anlatmayı hedefliyor. Festival, kadınların toplumsal mücadelesini desteklemek için gerçekleştirildi ve 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde ödül kazanan 'Hind Receb'in Sesi' filmi ile açıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından temkinli bir sükunetin hakim olduğu Gazze Şeridi'nde, "Gazze Uluslararası Kadın Sineması Festivali" düzenlendi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki etkinlik, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarında Filistinli kadınların yaşadığı acılara ışık tutmayı amaçlıyor. Festival, Filistin Kültür Bakanlığı işbirliğiyle ve yerel ile uluslararası sanat kurumlarının katılımıyla organize edildi.

Açılışta, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülü"nü kazanan The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi) filmi gösterildi.

Film, 29 Ocak 2024'te Gazze'nin güneybatısında İsrail ordusunun bir aracı bombalaması sonucu ailesiyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Receb'in hikayesini anlatıyor.

Festival, Filistin yönetiminin 2019'da resmi olarak ilan ettiği "Filistin Kadınlar Ulusal Günü" kapsamında düzenleniyor ve kadınların toplumsal mücadeledeki rollerini desteklemeyi hedefliyor.

Festivalin kurucusu İzzeddin Şelah, etkinliğin, "kadınların sesini sinema yoluyla dünyaya duyurmak" amacıyla ortaya çıktığını belirterek, "Gazze Uluslararası Kadın Sineması Festivali, eşlerini ve ailelerini kaybeden kadınların yaşadığı soykırımın ortasında doğdu. Kadının kendi hikayesini anlatabileceği bir platform oluşturmak istedik." dedi.

Şelah, festivalin Filistinli kadınların film yapımına katılımını teşvik ederek onları uluslararası festivallere taşıyacak bir eğitim alanı oluşturmayı hedeflediğini de ifade etti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'ne göre, iki yıldır süren İsrail saldırılarında 12 bin 500'den fazla Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Filistinli kanaat önderi Fatin Harb, "Gazze Uluslararası Kadın Sineması Festivali, Filistinli kadının savaşta gösterdiği direnişi ve yaşadığı acıları yansıtıyor. Bu festival, kadının yaşama hakkını ve onurunu savunan bir mesaj taşıyor." diye konuştu.

Filistin Genel Kültür Merkezleri Birliği Başkanı Yesri Derviş de "Gazze, soykırıma rağmen hayatı seviyor. Bu festival, kültürün ve direnişin şehri olan Gazze'nin ölmediğini, küllerinden yeniden doğduğunu dünyaya ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
