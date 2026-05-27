İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Saldırıda Hamas komutanının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yerel kaynaklardan ve hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun vurduğu binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan binada ve çevresinde ağır yıkım oluştuğu görüldü.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
