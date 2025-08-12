Gazze'de İsrail Saldırısında Ölen 5 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Gazze'de İsrail Saldırısında Ölen 5 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi. Al Jazeera, saldırıyı kınadı.

GAZZE, 12 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önündeki basın çadırını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 5 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi.

Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera pazartesi günü Gazze'de beş çalışanının hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısını kınadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif

Yıldız futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldı! İşte yapılan teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.