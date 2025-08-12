Gazze'de İsrail Saldırısında Ölen 5 Gazeteci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi. Al Jazeera, saldırıyı kınadı.
GAZZE, 12 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi önündeki basın çadırını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 5 gazeteci için cenaze töreni düzenlendi.
Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera pazartesi günü Gazze'de beş çalışanının hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısını kınadı.
Kaynak: Xinhua / Güncel