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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda 8 yaşındaki Fadi ed-Dayri hayatını kaybetti, denizden açılan ateşle bir kadın yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda yaralanan Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti, denizden açılan ateş sonucu ise bir kadın yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, dün akşam Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivil bir araç İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Fadi ed-Dayri aldığı yaraların ardından yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gazze'nin liman bölgesinde İsrail savaş botlarından açılan ateşle Filistinli bir kadının yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu ve güney bölgelerine çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
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