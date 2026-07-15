İsrail Gazze'de bir evi vurdu: Anne, baba ve 6 yaşındaki kızları hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında anne, baba ve 6 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir helikopter Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 33 yaşındaki baba Ömer Ebu Kasım ve anne Esma Ebu Kasım ile çiftin 6 yaşındaki kızı Habibe hayatını kaybetti.

Çiftin 4 yaşındaki oğlu Sami ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Anne ve babasını kaybeden küçük Sami'nin yakınlarına sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

Öte yandan İsrail topçu birlikleri, Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki bölgeleri vurdu. Kamp çevresindeki saldırıların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Kizan Neccar bölgesinde kapsamlı yıkım operasyonları gerçekleştirdiği, kentin doğusundaki Beni Suheyla kavşağı yakınlarında da hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.