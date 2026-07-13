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İsrail, Gazze'de Demir Atölyesini Hedef Aldı: 4 Ölü, 1 Yaralı

İsrail, Gazze'de Demir Atölyesini Hedef Aldı: 4 Ölü, 1 Yaralı
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Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde bir demir atölyesini hedef alan İsrail hava saldırısında 4 Filistinli öldü, en az bir kişi yaralandı. Saldırıda çevrede büyük hasar oluştu.

GAZZE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'de demir atölyesini hedef alan İsrail hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, en az bir kişi de yaralandı.

Filistinli güvenlik kaynakları pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin güneyindeki Sabra mahallesinde bulunan atölyeyi en az üç füzeyle hedef aldığını belirtti.

Xinhua'ya konuşan sağlık kaynakları, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, hava saldırısının çevrede büyük hasara yol açtığını ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin cumartesi günü paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen İsrail saldırıları sonucu toplam can kaybı 73.221'e, yaralı sayısı ise 173.643'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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