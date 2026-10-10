Gazze'de İsrail saldırılarında toplam can kaybı 74 bin 370'e yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 370'e, yaralı sayısı 175 bin 371'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun günlük saldırı ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 48 saatte hastanelere 10 kişinin cenazesinin ve 65 yaralının getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1481 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 254 kişinin yaralandığı belirtildi.

Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 370'e, yaralı sayısının ise 175 bin 371'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumunun 3 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 106 kişinin daha toplam can kaybına eklendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA