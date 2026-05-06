Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan iki Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu toplam can kaybı 72 bin 610'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen bölgeye neredeyse her gün düzenlediği saldırılar ve yol açtığı kayba ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Gazze kentine iki gün önce İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Muhammed Attar, yaşamını yitirdi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırısında yaralanan Halid Muhammed Salim Cevde de hayatını kaybetti.

Filistinli bir kadın yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır yakınlarına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın içindeki pek çok konutu havaya uçurdu.

İsrail ordusu ayrıca orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampının doğu bölgelerine topçu atışlarıyla saldırdı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana dünkü resmi verilere göre İsrail'in saldırılarında 830 kişinin öldürüldü, 2 bin 345 kişinin yaralandı, enkaz altından ise 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 610'a, yaralı sayısı da 172 bin 448'e yükseldi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı