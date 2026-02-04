Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin öldüğü, 1500'ünün yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybının 71 bin 824'e, yaralı sayısının 171 bin 608'e ulaştığı da kaydedildi.