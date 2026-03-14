İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 72 bin 234'e yükseldi. Ateşkesin başlangıcından bu yana ölü sayısı ise 658'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 72 bin 234'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 658 kişinin öldüğü, 1754 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 1 Mart'tan bu yana tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
