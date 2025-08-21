Gazze'de İsrail Saldırıları: 36 Ölüm, Bölgedeki Paniği Artırdı

GAZZE, 21 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusunun çarşamba günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken, yoğun saldırılar bölge halkı arasında büyük paniğe neden oldu.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya verdiği demeçte, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin, Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın bombalanması sonucu ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, Gazze'nin batısındaki İslam Üniversitesi yakınlarında bir çadırın bombalanması sonucu 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, şehrin güneyindeki Sabra mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 çocuğun daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcüye göre Gazze'nin güneyindeki Zeytun mahallesinde yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı binasına yapılan hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, binada yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Netzarim kavşağında, ABD destekli bir yardım merkezinin yakınında yiyecek almak için bekleyen 8 kişinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belirten Basal, 7 kişinin de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman ve bir eve düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiğini aktardı.

Basal ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir kampı hedef alan hava saldırısında 1 kadın ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsrail ordusu bu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığını, Gazze'nin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahalleleri ile kuzeydeki Cibaliye bölgesinde evleri yıktığını bildirdi.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, İsrail uçaklarının son saatlerde bu bölgelere düzinelerce hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıların şiddetli patlamalar ile yoğun duman bulutlarına yol açtığını söyledi.

Yoğun saldırıların, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere bölge halkında büyük korku ve paniğe yol açtığı, birçok ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 10.576 Filistinli hayatını kaybederken, 44.717 kişi de yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 62.122'ye, yaralı sayısı ise 156.758'e yükseldi.