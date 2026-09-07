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Ateşkese Rağmen Gazze'de 2 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze'deki saldırılarında yaralanan biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim'den bu yana 1344 Filistinli öldü, 4481 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1'i çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinde dünkü İsrail saldırısında yaralanan Subhi el-Batrihi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun birkaç hafta önce Gazze'nin kuzeyindeki ez-Zerka bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan 6 yaşındaki Davud Mikad isimli çocuk da yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 481'i de yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 651 Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA
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