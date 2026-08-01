Gazze'de, İsrail'in yıktığı evlerin enkazından 112 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in soykırıma varan saldırıları sırasında Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yıkılan evlerin enkazından sınırlı imkanlar altında yürütülen 136 saatlik zorlu çalışma sonucunda 112 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını duyurdu.

Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mahallede ekiplerin yaklaşık iki hafta önce başlayan enkaz kaldırma ve ceset arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 24 Kasım 2023'te yürürlüğe giren ilk ateşkesin bir gün önce, 23 Kasım'da, Sabra Mahallesi'nde Huseyna ve Ebu Şeria ailelerinin evlerinin bulunduğu bir yerleşim bölgesini bombalaması sonucu gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ekipler, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda, aralarında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engellinin de bulunduğu 112 şehidin naaşını ve (cesetlerin) kalıntılarını çıkarmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

157 kişinin naaşına ulaşılamadı

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığı ve bunlardan hiçbirine dair iz bulunamadığı aktarıldı.

Enkazdaki çalışma koşullarının zorlukla yürütüldüğüne dikkati çeken Ebu Dan, ekipman eksikliğinin en büyük engeli oluşturduğunu, kurtarma ekiplerinin demir ve beton blokların arasında elleriyle kazı yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Ebu Dan, Filistinlilere ait bazı naaşların ve kalıntıların beton ile inşaat demirlerine sıkışmış durumda olduğunu ifade ederek, bu durumun İsrail saldırısındaki füzelerin büyüklüğü ve yıkıcı etkisini gösterdiğini vurguladı.

Enkaz altındaki birçok cesedin patlamanın şiddetiyle "yok olduğunu" vurgulayan Ebu Dan, insan hakları kuruluşlarına, enkaz çıkarma çalışmalarına devam edebilmeleri için yıkıma uygun ekipman ve cihazların bölgeye girişine izin vermesi yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Gazze'de enkaz altından Filistinlilerin naaşlarının çıkarılması

Enkaz kurtarma çalışmalarının ilk aşaması Kasım 2025'te başlamış, ilk aşamada, 54 ev ve binanın enkazı altındaki 559 kayıp kişiden 333'ünün naaşı kurtarılmış, imkanların yetersizliği nedeniyle enkaz altında kalan 226 kişiye ise ulaşılamamıştı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, 19 Temmuz'da Filistinlilerin naaşlarını çıkarma çalışmalarının ikinci aşamasının başladığını açıklamıştı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, bu aşamanın Gazze'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde 147 yıkılmış evin enkazını kapsadığını ve 1072 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan soykırım savaşından bu yana kaybolan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 9 bin 500 olduğu, bunlardan bir kısmının İsrail'in yıktığı binaların enkazı altında kaldığı, diğerlerinin akıbetinin ise belirsizliğini koruduğu ifade edilmişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA