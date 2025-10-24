Gazze'de İsrail'in Saldırılarında Hayatını Kaybeden 120 Filistinlinin Naaşı Yeniden Defnedildi

Haberler

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden 120 Filistinlinin naaşı, geçici mezarlardan alınarak Gazze kentindeki Şeyh Şaban Mezarlığı'na taşındı. Geçici mezarlara defnedilen cenazelerin aileleri, savaş sırasında sağlık koşulları ile güvenlik eksikliği nedeniyle bu işlemleri gerçekleştirmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 120 Filistinlinin naaşı, geçici olarak defnedildikleri yerlerden alınarak kentteki mezarlığa taşındı.

Filistin Sivil Savunma ekipleri, öldürülenlerin yakınları ve gönüllülerin desteğiyle bu sabah Gazze kentinin güneyindeki bir tarım arazisinde savaş sırasında geçici olarak toplu halde defnedilen 120 Filistinlinin naaşını çıkarmaya başladı.

Çıkarılan naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından Gazze kentinin doğusundaki Şeyh Şaban Mezarlığı'nda törenle yeniden toprağa verildi.

"Aile, mezarlıklara götüremediği için cenazeleri yakınlardaki tarım arazisine defnetmişti"

İsrail ordusu 17 Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı "Mahir Şuhaybir" ailesine ait bir evi bombalamış, saldırıda 95'ten fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

AA muhabirine konuşan Nahid Şuhaybir, "Aile, katliam sırasında cenazeleri mezarlıklara götüremediği için yakınlardaki bir tarım arazisine geçici olarak defnetmişti." dedi.

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürü Raid ed-Dehşan da "Adli tıp birimi, Sağlık Bakanlığı ve gönüllülerle işbirliği içinde, geçici mezarlıktan 120'den fazla şehidi son istirahatgahlarına naklettik." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hastane bahçeleri, parklar, tarlalar geçici mezarlıklara dönüştü

Gazze Şeridi'nde, iki yıl süren soykırım boyunca İsrail'in devam eden şiddetli saldırıları nedeniyle mezarlıklara götürülemeyen Filistinliler için hastane bahçeleri, evlerin çevresi, sokaklar, okullar, parklar, tarlalar ve boş araziler geçici mezarlıklara dönüştürülmüştü.

Filistin Sivil Savunma ekipleri, ağır makine ve gerekli ekipman eksikliğine rağmen, yıkılmış binaların enkazı altından naaş ve kalıntıları çıkarmaya devam ediyor.

Kurumun önceki açıklamalarında, bu çalışmaların "kişisel güvenlik malzemelerinin eksikliği" nedeniyle son derece zorlu şartlarda yürütüldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 68 bin 280 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 375 kişi yaralandı.

