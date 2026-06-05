İsrail'in "Sarı Hat"ı genişletme planı Gazze'de yeni göç endişesine neden oluyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrol ettiği alanları genişletme planları, bölgede yaşayan Filistinliler arasında yeni bir zorunlu göç dalgası ve yaşam alanlarının daha da daralacağı yönündeki endişeleri artırıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda, İsrail'in "Sarı Hat" olarak adlandırdığı bölgeye yakın yaşayan Filistinliler, aylardır tank hareketleri, ev yıkımları ve silah sesleri altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"Gidecek başka yerimiz yok"

Han Yunus'un doğusunda, Sarı Hat'tın yanı başında yaşayan Abdullah el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kontrol alanını genişletmesi halinde yüz binlerce kişinin daha küçük alanlara sıkışacağını söyledi.

Evine yakın bölgede her gün İsrail tanklarını gördüğünü belirten Atal, "Evimin içinde otururken duvarlara ve çevredeki demirlere isabet eden mermilerin sesini duyuyorum. Her an vurulabilir ya da hayatımı kaybedebilirim." dedi.

İsrail buldozerlerinin evleri yıktığını ve tankların bu faaliyetlere eşlik ettiğini anlatan Astal, ateş seslerinin gün boyunca eksik olmadığını ifade etti.

Komşu evlerde yaşayan bazı Filistinlilerin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirten Astal, "Sarı Hat genişletilirse nereye gideceğiz? Zaten halkın tamamı çok dar bir alana sıkışmış durumda. Baskının daha da artması büyük sorunlara yol açacak." diye konuştu.

Güvenli bir bölge kalmadığını vurgulayan Astal, "Gidebileceğimiz güvenli bir yer olsaydı çoktan giderdik ancak artık böyle bir yer yok." ifadelerini kullandı.

" Gazze'nin tamamını işgal etmek istiyorlarsa bunu söylesinler"

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytune Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Melike de benzer kaygıları dile getirdi.

Melike, "Eğer Gazze'nin tamamını işgal etmek istiyorlarsa bunu açıkça söylesinler. Sürekli sarı ya da kırmızı hatlardan söz ediyorlar. Bizim artık ne evimiz ne toprağımız ne de gidecek başka bir yerimiz kaldı." dedi.

Savaşın büyük yıkıma neden olduğu bölgede yaşadığını anlatan Melike, çevresinin yıkılmış evler ve moloz yığınlarıyla çevrili olduğunu söyledi.

Melike, "Biz zaten Sarı Hat'a çok yakınız. Eğer daha da ilerlerse kendimizi bu bölgenin içinde bulacağız. O zaman nereye gideceğiz?" diye sordu.

Gece gündüz silah ve patlama sesleri duyduklarını belirten Melike, "Neredeyse her gün ölen ve yaralanan insanlar var. Eğer Sarı Hat'ın içinde kalırsak geriye ölümden başka ne kalacak?" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları endişeleri artırdı

Filistinlilerin endişeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bu oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediğini duyurmasının ardından daha da arttı.

İsrail, 20 Ekim'den itibaren ateşkes anlaşmasının ardından oluşturulan ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge boyunca sarı beton bloklar yerleştirmeye başlamıştı.

Söz konusu hat, Gazze'nin doğusunda konuşlanan İsrail ordusu ile Filistinlilerin hareket edebildiği batıdaki bölgeler arasında fiili bir sınır oluşturuyor. Böylece, İsrail bu hat aracılığıyla Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altında tutuyor.

Daha önce İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen planın ilk aşaması kapsamında "Sarı Hat" bölgesine çekilmesinin ardından Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrol ettiğini açıklamıştı.

Yeni göç dalgası uyarısı

Yüz binlerce Filistinlinin halihazırda aşırı kalabalık yerinden edilme bölgelerinde, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşayarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Bölge sakinleri, sivillerin kullanımındaki alanların daha da daraltılmasının yeni zorunlu göç dalgalarına yol açacağını, barınma merkezleri üzerindeki baskıyı artıracağını ve savaş nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan altyapının daha fazla yük altında kalacağını ifade ediyor.

Hamas da daha önce yaptığı açıklamada, uluslararası topluma ve ilgili taraflara İsrail'in Gazze'nin yüzde 70'ini kontrol altına alma planlarına karşı açık tavır alma çağrısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 947 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 935 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve yaklaşık iki yıl süren saldırılar sonucunda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da zarar gördü veya yıkıldı.