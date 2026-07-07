Haberler

İsrail'in, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Gazze'nin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Ateşkes sonrası saldırılarda ölen Filistinli sayısı 1072'ye yükseldi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait İHA, Gazze Limanı yakınlarında yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 46 yaşındaki İmran Yunus Ebu Cerad'ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesini hedef alan İsrail saldırısında ise 30 yaşındaki Muhammed İmad Ebu Tuayme'nin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, Refah kentinin kuzeybatısında bulunan Muaviye Camisi çevresine düzenlediği saldırıda ise 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri titredi!
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı