Gazze'de Filistinli bir balıkçı İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Gazze Şeridi açıklarında İsrail ordusuna ait hücumbotlardan açılan ateş sonucu bir Filistinli balıkçı hayatını kaybetti. Cenaze Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara İsrail ordusuna ait hücumbotlardan ateş açıldı.
Cenazenin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Esat Fırat