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Albüm: İsrail'e Ait İha'lar Gazze'de İki Aracı Vurdu: 4 Ölü, 14 Yaralı

Albüm: İsrail'e Ait İha'lar Gazze'de İki Aracı Vurdu: 4 Ölü, 14 Yaralı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki ayrı İHA saldırısında 4 Filistinli öldü, 14 kişi yaralandı. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nde araçları hedef alan iki ayrı İHA saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli ambulans ve acil durum hizmetlerinden bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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