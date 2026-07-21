Albüm: İsrail'e Ait İha'lar Gazze'de İki Aracı Vurdu: 4 Ölü, 14 Yaralı

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nde araçları hedef alan iki ayrı İHA saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli ambulans ve acil durum hizmetlerinden bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sivil bir araca düzenlenen İHA saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua