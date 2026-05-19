Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bölgedeki "binlerce hasta ve yaralının tahliyesinin hızlandırılması" çağrısı

Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için bölgeden çıkışına izin verilen hasta sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek tahliyelerin hızlandırılmasını istedi. 18 bin hasta beklerken sadece 700 yaralı tahliye edilebildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, tedavi için bölgeden çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek ilgili mercilerden hasta ve yaralıların tahliyesinin hızlandırılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Refah Sınır Kapısından bugün sadece 29 hastanın tahliyesinin gerçekleştiği; dün ise 20 hastanın Ürdün'deki hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının ise hala çıkış izni beklediği aktarıldı.

Bölgeden ayrılan hasta sayısının, tedavi için bekleyen ve acilen Gazze dışına çıkması gerekenlerin ihtiyacını karşılamadığı vurgulanarak bölgedeki sağlık krizinin derinleştiği uyarısı yapıldı.

Bakanlık, ilgili kurumlara "hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze Şeridi dışındaki uzman hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması" çağrısında bulundu.

Filistin Kızılayının 19 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, tedavi olmak için bekleyen 18 bin hasta ve yaralının bulunduğu Gazze'den, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan bu yana yalnızca 700 yaralı tahliye edilebildi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen 28 Şubat'ta, Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA
