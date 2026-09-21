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Gazze'de hasarlı binaların çökmesi şimdiye kadar 65 Filistinlinin ölümüne neden oldu

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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören 2 binden fazla binanın çökme riski taşıdığını duyurdu. Hasarlı binaların çökmesi sonucu şimdiye kadar 65 Filistinli öldü, 270 kişi yaralandı; halka hasarlı binalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümet İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören 2 binden fazla binanın insanların hayatını tehlikeye attığını duyurdu.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde tehlike arz eden ve yıkılma riski bulunan binalara ilişkin güncel verileri yayımladı.

Bölge genelinde çökme riski altındaki binaların sayısının 2 binden fazla olduğu, bunlardan 250'sinin iş makineleriyle tamamen, 870'inin de kısmen yıkılması gerektiğine dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 520, Gazze kentinde 700, Gazze'nin orta kesiminde 300 ve Han Yunus'ta 480'den fazla binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bölgede 880 binaya ilişkin incelemenin sürdüğü ve şu ana kadar tehlikeli durumdaki 320 binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hasarlı binaların çökmesi sonucu şimdiye kadar 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Halka hasarlı binalardan uzak durma çağrısı yapılan açıklamada, insan hayatını tehlikeye sokan binaların da yetkililere bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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