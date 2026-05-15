Haberler

Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören evin yıkılması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hasar gören bir evin tamamen çökmesi sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı. Bölgede kısmen yıkılmış binlerce binanın çökme riski devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları sırasında hasar gören evin yıkılması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze kentinde İsrail'in daha önceki saldırılarında kısmen yıkılmış ev tamamen çöktü.

Tavanı çöken evin enkazı altında kalan bir Filistinli hayatını kaybederken birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca ağır bombardımana maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kısmen yıkılan binlerce hasarlı binanın çökebileceği uyarıları sık sık yapılıyor.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybeden ve gidebilecekleri bir yeri olmayan Filistinliler ise oturulmaya elverişli olmayan bu binalara sığınmak zorunda kalabiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi

20 milyon TL'lik altın heykeli dikildi: Açılışını din adamları yaptı

Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu

1. Lig'de dev finalin adı belli oldu! Kazanan Süper Lig'e yükselecek
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Ekrem Dağ'dan iptal edilen gole tepki: Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu nasıl iptal olur diye

''Beşiktaşlılar bile şaşırdı bu gol nasıl iptal olur diye''
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı