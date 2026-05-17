İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden El-Kassam Tugayları Komutanı İçin Cenaze Töreni
Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanı İzzeddin el-Haddad ve aile üyeleri için cenaze töreni yapıldı.
GAZZE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanı İzzeddin el-Haddad ve aile üyelerinin cenaze törenine katılan Filistinliler, 16 Mayıs 2026.
El-Haddad, cuma akşamı İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua