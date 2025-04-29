Gazze'de Gıda Krizi: Filistinliler Deniz Canlılarına Yöneliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava, kara ve deniz ablukası ve devam eden şiddetli saldırıları nedeniyle bölgede yaşanan derin gıda krizinde, Filistinliler deniz kaplumbağası gibi deniz canlılarını tüketmeye başladı.

Gazze'nin birçok bölgesinde artık pazarlarda et bulunamazken, halk açlıkla mücadele etmek için normalde tüketilmeyen deniz canlılarına yöneldi.

Kaya yengeci, tavşan balığı ve deniz kaplumbağası gibi türler bu süreçte zorunlu olarak tüketilmeye başlandı.

Sosyal medyada yayınlan bir videoda konuşan çarşıdaki bir Gazzeli balıkçı, halkın kırmızı et ve tavuk gibi temel protein kaynaklarına ulaşamadığını, balıkçılık ekipmanlarının yetersizliği ve denizden avlanmayı engelleyen İsrail ablukasının balık fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden olduğunu söyledi.

Gazzeli vatandaş, "Savaş ve neden olduğu açlık nedeniyle bu canlıları yemeye mecbur kaldık. Pazarda kırmızı et bulamıyoruz, protein kaynağı bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in deniz ablukası, avlanma yasağı ve ekipman eksikliği nedeniyle balık fiyatlarının da oldukça yükseldiğini anlatan Gazzeli, insanların yengeç ve deniz kaplumbağası yemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazze hükümeti, uzun süredir süren abluka ve 7 Ekim 2023'ten beri süren şiddetli saldırılarla Gazze'nin bir insani felakete sürüklendiğini vurgularken, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "kıtlığın artık bir tehdit olmaktan çıkıp acı bir gerçek" halini aldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, 50'si çocuk olmak üzere toplam 52 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğine, 60 binden fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

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