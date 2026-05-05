Gazze'de çöplerden toplanan plastikler, su ihtiyacını karşılayacak hortumlara dönüşüyor

Gazze'de çöp yığınlarından ve yıkılan evlerin enkazından toplanan plastik malzemeler derme çatma fabrikalarda ve iptidai yöntemlerle geri dönüştürülüp halkın çok ihtiyaç duyduğu suya ulaşmalarını sağlayacak hortumlar üretiliyor.

Filistinliler, İsrail saldırılarında altyapının çökmesiyle yaşanan su krizine çözüm bulmak için girişimlerde bulunuyor.

Çok iptidai ekipmanlarla ve ilkel yöntemlerle hayata geçirilen bu projeler 2023'ten bu yana kuyruklarda su bekleyen Filistinlilerin ve tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin sıkıntısını gidermeyi amaçlıyor.

Kuzeydeki Gazze kentinde bu amaçla faaliyet gösteren fabrikalarda çöplerden toplanan plastikler sınıflandırılıyor, parçalanıyor ve ham madde olarak yeniden üretime hazır hale getiriliyor.

Atık plastiklerle insanların su ihtiyacını giderecek hortum üretiyorlar

Plastik parçalama fabrikasının sahibi Arafat El-Kassas, dışarıdan ham madde gelmediği için çocuklar ve gençler tarafından çöplerden ve enkazdan binbir zorlukla çıkarılan plastikleri kullandıklarını aktardı.

Çadırlarda yaşayan binlerce insanın günlük hayatta pek çok ürüne ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kassas, "Yokluktan bir şeyler üretiyoruz. İnsanların ihtiyacı çok fazla. Onların sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

Hortum üretiminin yapıldığı fabrikanın sahibi Halil er-Ramlavi ise ürettikleri hortumlarla çadırlarda susuzluk çeken yerinden edilmiş insanlar ile tarlalarını sulamak isteyen çiftçilerin ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi.

Uzun yıllardır plastik sektöründe kazandığı tecrübeyle insanların bu ihtiyacına çözüm bulma yoluna gittiğini söyleyen Ramlavi, şunları kaydetti:

"Bu ürettiğimiz hortumlar, su kuyruklarında bekleyen yerinden edilmiş Filistinlilere su ulaştırılması açısından büyük kolaylık sağlıyor. Bu sorunu ben de yaşadığım için su hortumu üreterek bu insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştım."

Çökmüş bir sektörde faaliyet gösteriyorlar

Gazze'de sanayinin saldırılardan çok etkilendiğini, fabrikaların yüzde 98'inin yıkıldığını anlatan Ramlavi, çok büyük zorluklarla, imkansızlıklarla ve ilkel şartlarla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ham madde, yedek parça, yakıt, motor yağı ve jeneratör sıkıntısı çektiklerini vurgulayan Ramlavi, ham madde olmadığı için her an üretimi durdurma baskısı altında çalıştıklarını sözlerine ekledi.