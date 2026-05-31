Albüm: Filistinli Gönüllüler, Gazze'de Kanser Hastası Çocuklara Moral Verdi

Güncelleme:
Filistinli gönüllüler, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde çocukları ziyaret ederek oyun ve yüz boyama gibi etkinliklerle duygusal destek sağladı. BM'ye göre bölgede 11 binden fazla kanser hastası tedavi için tahliye bekliyor.

GAZZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde çocukları ziyaret etti.

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi'nin psikolojik destek ve eğlence ekipleri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar, hastalara ve ailelerine duygusal destek sağlamayı amaçlayan oyunlara, yüz boyama etkinliklerine ve diğer aktivitelere katıldı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, Gazze'de 11.000'den fazla kanser hastası tedavi kapasitesi yetersizliği nedeniyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar, eğlence etkinliklerinin genel krizi çözemeyeceğini ancak psikolojik stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini ve çocuklara kısa süreli de olsa rahatlama yaşatabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
