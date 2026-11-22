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İsrail askerlerinin, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarını bugün de sürdürdü. Gazze'nin güneyinde Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinin ardından kuzeydeki Cibaliya da saldırıların hedefi oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Cibaliya'da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Böylece sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus'a düzenlenen saldırıda 2, Deyr el-Belah'ta ise 1 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1675'e, yaralananların sayısı 6 bin 95'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybı 74 bin 742'ye, yaralı sayısı ise 176 bin 227'ye ulaştı.

Kaynak: AA