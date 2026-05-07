İsrail saldırılarında okulları yıkılan Gazzeli çocuklar çadırlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar sonucu okulların büyük bölümü yıkılırken, Filistinli aileler ve öğretmenler çocukların eğitimden tamamen kopmaması için çadırların içinde ders vermeye devam ediyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun verilerine göre, Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren İsrail saldırılarında Gazze'de 250'den fazla okul hasar gördü veya yıkıldı.

Bu durum Gazze'de yaklaşık 700 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına neden oldu, on binlerce lise öğrencisi de sınavlara giremedi.

İsrail saldırılarının Gazze'de eğitim altyapısını hedef almasıyla yüz binlerce öğrenci okullarından uzak kalırken, yerinden edilen aileler savaş, bombardıman ve zorunlu göç koşullarına rağmen çocuklarını yeniden eğitimle buluşturmanın yollarını arıyor.

Tüm zorluklara rağmen yerinden edilmiş aileler ve İsrail saldırıları nedeniyle işsiz kalan öğretmenler, eğitim faaliyetlerini basit çadırların içinde sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'deki yıkımın ortasında Filistinli öğretmen Fatma Abdülhalim, "Safiyye" adını kullandığı eğitim girişimiyle yerinden edilen çocuklar için "Umut Bağlantısı" adlı çadır okul projesini başlattı.

Zamanla büyüyen "Umut Bağlantısı" girişimiyle 4 çadırda 300'den fazla öğrenciye eğitim verilirken, projede yaklaşık 20 öğretmen görev alıyor.

"Çocuklar defterin, kitabın ve kalemin ne olduğunu unuttu"

Fatma Abdülhalim, çadırda eğitim girişimi fikrinin, yerinden edilmiş çocukların uzun süre eğitimden uzak kalmasının ardından ortaya çıktığını söyledi.

Filistinli öğretmen, İsrail saldırıları nedeniyle eğitim altyapısının çöktüğü Gazze'de çocukların okullarından uzak kaldığına dikkati çekerek, "Çocuklar defterin, kitabın ve kalemin ne olduğunu unuttu. Bazıları kalemi nasıl tutacağını, harfleri ve rakamları nasıl yazacağını bile unutmuştu." dedi.

Yaklaşık iki yıl boyunca okullardan uzak kalan çocukların hem eğitim hem de psikolojik açıdan ağır etkiler yaşadığını ifade eden Fatma öğretmen, günlük çalışmalar sayesinde öğrencilerde yeniden ilerleme kaydedildiğini anlattı.

Projeye küçük ve eğitim için uygun olmayan bir çadırda başladıklarını söyleyen Filistinli öğretmen, zamanla kırtasiye desteği sağlandığını ve alanın genişletildiğini ifade etti.

Fatma Abdülhalim, bu sayede İsrail saldırıları nedeniyle işsiz kalan öğretmenlere de çalışma imkanı sunduklarını belirtti.

Bu projeyle Gazze'deki çocukların eğitim hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Fatma öğretmen, "Mevcut tüm zor koşullara rağmen gerçek bir fark oluşturabildik. Küçük bir başarı bile çocukların hayatında büyük bir değişim oluşturabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Eğitim sadece ders anlatmak değil, çocuklara umut vermek"

Daha önce radyo ve medya alanında çalıştığını dile getiren Filistinli öğretmen, savaşın ardından eğitim alanına yöneldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Eskiden radyoda Gazze'deki insanların yaşadığı acıları anlatıyordum. Bugün ise eğitim sayesinde insanların daha da yakınına geldik, onların sesini ve günlük yaşamlarını doğrudan duyuyoruz."

Eğitimin savaş ve yıkım ortamında bile umut oluşturabileceğine işaret eden Fatma Abdülhalim, "Eğitim sadece ders anlatmak değil, çocuklara umut vermek." şeklinde konuştu.

Filistinli öğretmen, bu projeyle İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki çocukların yaşadığı psikolojik etkilerini hafifletmeye çalıştıklarını belirterek, "Bilgiyi çocuklara sevgiyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Sadece ezber ve anlatım değil, oyunlar ve etkinliklerle öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Çocukların eğitim kadar psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğunu kaydeden Abdülhalim, saldırılar, bombardıman ve yerinden edilmenin çocuklar üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

İngilizce öğretmeni Gade Taha da çadır okullardaki eğitimin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını belirtti.

Gade, çocukların yalnızca eğitime değil, aynı zamanda kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğunu vurguladı.