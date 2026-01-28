Gazze'de göstericiler Barış Kurulu'na ateşkese uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısı yaptı

Gazze kentinde düzenlenen gösteride onlarca Filistinli, Barış Kurulu'na yaptıkları çağrıda, İsrail'in ihlallerini sonlandırma ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasını güvence altına alınmasını talep etti.

Gazze kentinin orta kesimindeki Saraya kavşağı üzerinde toplanan göstericiler, İsrail'in devam eden ihlallerini ve saldırılarını kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesini isteyen protestocular, İsrail'den Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına uymasını istedi.

Prostestocular, Barış Kurulu'na ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yaptı.

Gösteriye katılan Şucaiyye Mahallesi sakinleri, İsrail'in süregelen ihlallerine karşı uluslararası topluma acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı ve sivillerin korunmasını talep etti.

Gösteriyi organize edenlerden Hamid Cundiye, "Trump'ın başkanlığını yürüttüğü Barış Konseyi'nden İsrail'in sivillere yönelik devam eden cinayetlerini dizginlemesini talep ediyoruz." dedi.

Cundiye, Filistin halkının tüm bileşenleriyle ateşkes anlaşmasına uyduğunu ancak İsrail'in anlaşmanın hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğini, sivillere yönelik ihlallerini aralıksız sürdürdüğünü, dönüşleri engellediğini ve yıkım, bombardıman ile patlatma faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Anlaşmanın ikinci aşamasını "kağıt üstünde kalan, hayali bir aşama" olarak niteleyen Cundiye, İsrail'in ilk aşamayı dahi uygulamadığını vurguladı.

Mahalle muhtarı Seman Ataullah da Gazze'deki insani durumun "son derece felaket ve trajik" olduğunu belirterek, yalnızca doğu bölgelerinin değil tüm Gazze'nin, ateşkesin uygulanması ve ikinci aşamanın gecikmeden hayata geçirilmesi için dünyadan baskı beklediğini ifade etti.

Ataullah, yeni bir göç veya dönüşü karşılayacak boş alan kalmadığını, İsrail'in doğu bölgelerde ilerleyerek Selahaddin Caddesi'ni aşıp batıya doğru ilerlediğini söyledi.

Eyleme katılan Hac Mahir Ebu el-Kumbuz ise bu protestonun, Filistinlilerin ihlallerin sürmesini kabul etmeyeceğine dair güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı. Kumbuz, ateşkesin sahada gecikmeksizin yerine getirilmesinin sivillerin ve onalar ait mülklerin korunması için şart olduğunu belirtti.

Katılımcılar, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin sahada somut bir karşılık bulmadığını, dönüşlerin engellenmesi ve bombardımanın sürmesinin yerinden edilenlerin acılarını artırdığını dile getirdi.