Filistinli çocuk, İsrail saldırısında ölen babasına "Vallahi seni çok seviyorum" diyerek veda etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki polis noktasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesi başında gözyaşı döken oğlu, "Baba vallahi seni çok seviyorum" diyerek babasıyla vedalaştı.

Filistinli gazeteci İbrahim Bedvan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, küçük bir çocuğun hayatını kaybeden babasına acı dolu veda anı yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuvam bölgesinde bulunan bir polis merkezine bu sabah saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bu çocuğun babasının da yer aldığı en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Cenaze töreni sırasında kalabalığın arasından babasının naaşına yaklaşan küçük bir çocuğun hıçkıra hıçkıra ağlaması yürek burktu.

"Vallahi seni seviyorum"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yere yığılan çocuğun babasının arkasından gözyaşları içinde şu sözleri söylediği duyuluyor:

"Baba, vallahi seni seviyorum. Baba, vallahi seni seviyorum."

Hıçkırıkları arasında babasının oruçlu olduğunu söyleyen çocuğun, "Seni ne kadar da seviyordum babacığım, ne olur gel sana yemek hazırlayalım." dediği de duyuluyor.

Yetim kalan çocuğun yürek burkan vedası, sosyal medyada büyük üzüntüye ve tepkiye yol açarken Gazze'deki sivil kayıpların acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.