Haberler

Filistinli çocuk, İsrail saldırısında ölen babasına "Vallahi seni çok seviyorum" diyerek veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin küçük oğlu, babasının cenazesi başında gözyaşları içinde 'Baba vallahi seni seviyorum' diyerek veda etti. Saldırıda en az 5 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki polis noktasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesi başında gözyaşı döken oğlu, "Baba vallahi seni çok seviyorum" diyerek babasıyla vedalaştı.

Filistinli gazeteci İbrahim Bedvan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, küçük bir çocuğun hayatını kaybeden babasına acı dolu veda anı yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuvam bölgesinde bulunan bir polis merkezine bu sabah saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bu çocuğun babasının da yer aldığı en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Cenaze töreni sırasında kalabalığın arasından babasının naaşına yaklaşan küçük bir çocuğun hıçkıra hıçkıra ağlaması yürek burktu.

"Vallahi seni seviyorum"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yere yığılan çocuğun babasının arkasından gözyaşları içinde şu sözleri söylediği duyuluyor:

"Baba, vallahi seni seviyorum. Baba, vallahi seni seviyorum."

Hıçkırıkları arasında babasının oruçlu olduğunu söyleyen çocuğun, "Seni ne kadar da seviyordum babacığım, ne olur gel sana yemek hazırlayalım." dediği de duyuluyor.

Yetim kalan çocuğun yürek burkan vedası, sosyal medyada büyük üzüntüye ve tepkiye yol açarken Gazze'deki sivil kayıpların acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Kutup ayısı sanıldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bir ilimizde 'kutup ayısı' alarmı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı

TBMM'den Özgür Özel değişikliği! Siteye resmen işlendi