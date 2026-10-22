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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 3 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinlinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlığa göre 10 Ekim 2025'ten bu yana 1538 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 3 kişinin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1538 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 489 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 498'e, yaralı sayısının 175 bin 616'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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