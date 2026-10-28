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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, 19 yaralı var

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü, 19 kişi yaralandı. Refah'ta sınır kapısı işlem noktasına düzenlenen İHA saldırısında en az 3 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı; ölen ve yaralananlar arasında hükümet görevlileri de var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerleşim alanlarına saldırı düzenledi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan kamyonların işlemlerinin yapıldığı noktanın hedef alındığı saldırıda, en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında bazı hükümet görevlilerinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun güneydeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında Muhammed Alyan el-Buyuk isimli Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinde bir grup vatandaşın hedef alındığı diğer bir saldırıda da 5 Filistinli yaralandı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinliden ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Deyr Belah kentinde İHA'dan açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA
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