Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında biri kız çocuğu 2 kişi öldü

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Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, bölgede 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından yaralanan bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel Heva Mahallesi'nde ise sivil bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Gazze'de gün içinde düzenlenen saldırılarda can kaybı 3'e yükseldi

Son saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'nde gün içinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Han Yunus'ta bir motosikleti İHA'yla hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirmiş, iki kişi yaralanmıştı.

Aynı kentte, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulun İsrail tarafından bombalanması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılara devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 1538 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 498 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 500'e yaklaştı, yaralı sayısı da 175 bin 600'ü geçti.

Kaynak: AA