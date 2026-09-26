Haberler

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in İHA saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Han Yunus'un Mevasi bölgesine düzenlediği İHA saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır; 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarda 1408 Filistinli öldü, 4916 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail'e ait İHA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde Filistilileri hedef aldı. Saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait araçlardan Han Yunus'un kuzeyindeki Hamad Konutları çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı. Araçlardan ayrıca kentin güney bölgelerine de ateş açıldığı aktarıldı.

Gazze kentinin açıklarında İsrail savaş gemilerinden balıkçı teknelerine ateş açıldığı, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğusunun da topçu ateşiyle vurulduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1408 Filistinli hayatını kaybetti, 4916 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sendika acı tabloyu açıkladı! 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti, biri 2 aylık polis

Sendika tek tek sıraladı! Aralarında 2 aylık bir polis de var
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri

Ali Tarakcı evinden böyle alındı: İşte gece operasyonunun görüntüleri
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir

Erdoğan'ın ardından Pakistan lideri de BM'de son noktayı koydu