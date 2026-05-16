Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 8 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve araca düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli öldü, 45'ten fazla kişi yaralandı. Cenaze töreninde ateşkes ihlalleri protesto edildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesinde düzenlenen törende, cenazeleri omuzlarında taşıyan Filistinliler, İsrail'in ateşkes ihlallerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kent sokaklarında ilerleyen cenaze kortejleri sırasında bazı cenazeler, defnedilmeden önce yakınlarının son kez veda edebilmesi için ailelerin kaldığı çadırlara ve evlere götürüldü.

Törene katılanlar, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını talep ederken, uluslararası topluma da sessizliğini bozarak İsrail'in Gazze'de işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
