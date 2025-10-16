Gazze'de Ateşkes Süreci Yavaş İlerliyor, İnsani Yardımlar Gecikiyor

(ANKARA) - Gazze'de ateşkesin yürürlüğe giren birinci aşamasında bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi süreci yavaş ilerliyor. İsrail'in Han Yunus'a bugün düzenlediği saldırıda ise iki Filistinli ağır yaralandı. Gecikmeler ve İsrail'in süren saldırıları nedeniyle ateşkesin çökmesinden ve çatışmaların yeniden başlamasından endişe duyuluyor.

Mısırlı yetkililer, ateşkesin birinci aşaması hapsamında hafta başında açılması öngörülen Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında açılmaya tamamen hazır olduğunu ancak İsrail'in Gazze tarafından açılışı geciktirdiğini belirtiyor. Kuzey Sina Valisi Halid Mecavir dün yaptığı açıklamada, şu anda kapının açılmasına engel olmadığını, ancak ilk aşamada sadece hasta geçişlerine izin verileceğini söyledi. Mecavir'e göre, Gazze tarafında kapıyı Filistin Yönetimi ve bir Avrupa ekibi yönetecek. İsrail medyasına göre, kapı İsrail'in nihai onayı olmadan açılmayacak.

Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Refah Kapısı'nın hemen açılması gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler yetkilisi Tom Fletcher, bugün Mısır tarafındaki Refah Kapısı'nı ziyaret edecek. Refah Kapısı, 2024 ortasından bu yana kapalı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede ciddi bir açlık krizi yaşanıyor.

İsrail'in bugünkü İHA saldırısında iki kişi ağır yaralandı

Bölgedeki sağlık yetkililerinin medyaya aktardığı bilgiye göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer bulunan Beni Suheyle kasabasında İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısında en az iki kişi ağır şekilde yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında en az dokuz Filistinli daha hayatını kaybetti.

İnsani yardım girişinde sorunlar

Yürürlüğe giren ateşkesin birinci aşaması kapsamında Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım girmesi beklenirken bölgeye giren insani yardım tırı sayısının 300'ün altında olduğu belirtiliyor. Katar merkezli Al Jazeera, sahada herhangi bir dağıtım gözlemlenmediğini, şu anda gelenlerin çoğunun pazarlarda satılan ürünleri taşıyan ticari tırlar olduğunu aktarıyor. Ancak iki yıldır savaş nedeniyle felce uğrayan ve bankaların hala açılmadığı Gazze'de halkın satın alma gücünün olmadığı belirtiliyor.

İsrail : Çarşamba günü teslim alınan iki rehinenin kimliği belirlendi

İsrail ordusu, Hamas'tan dün geç saatlerde teslim alınan iki naaşın daha kimliğini tespit ettiğini ve teslim edilen naaşların İnbar Hayman ve Muhammed el-Atraş adlı rehinelere ait olduğunu bildirdi. İsrail Hükümet Sözcüsü Şoş Bedrosyan de Hamas'tan, kalan rehineleri iade etmesini beklediklerini söyledi. Sözcü, "Hamas, arabulucularla yaptığı anlaşmalara uymalı ve Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında tüm rehinelerimizi iade etmelidir... Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz ve tüm rehinelerimizin geri dönmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Trump: Hamas rehinelerin naaşlarını bulmak için çalışmasını sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin naaşlarını bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve bunun 20 maddelik ateşkes planının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Trump, "Tüm yaşayan rehineler geri döndü. Bugün birkaçını daha iade ettiler. Bu korkunç bir süreç... Ama kazıyorlar, gerçekten kazıyorlar. Bazı bölgelerde kazılar yapılıyor ve birçok ceset bulunuyor. Ardından bu cesetleri ayırmak zorundalar. Buna inanamazsınız. Bazıları orada uzun süredir, bazıları ise enkaz altında. Enkazı kaldırmaları gerekiyor" dedi.