Gazze'de Ateşkes Sonrası Yetersiz Yardımlar: Kış Gelmeden Önlem Alınmalı

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Franz Luef, ateşkese rağmen Gazze'ye gelen yardımların yetersiz olduğunu bildirerek, önemli bir iyileşmenin olmaması halinde Gazze halkının yeniden korkunç kış şartlarıyla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Luef, Gazze'de varılan ateşkese rağmen insanların yaşadığı sıkıntılar ve kış şartlarının neden olduğu zorluklara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çok fazla can kaybı yaşandığını vurgulayan Luef, "Ateşkes çok kırılgan ve insani yardımlar açık bir şekilde ulaşmıyor. Evet, ateşkes geldi, durum daha iyi ancak acılar dinmedi." dedi.

Luef, saldırıların çoğunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü Sarı Hat olarak bilinen bölgeden geldiğini söyledi.

İnsanların Sarı Hat'tın tam olarak nerede olduğunu bilmediğini kaydeden Luef, "2 gün önce Mevasi'deki sağlık merkezimizin çok yakınında bir helikopterden ateş açıldı. Nereye ateş ettiklerini bilemiyoruz. Bildiğimiz şey bu olayların o Sarı Hat'ta yakın hatta bazen oranın ötesinde gerçekleştiği." diye konuştu.

Luef, ateşkesin hemen ardından insani yardım sevkiyatlarının neredeyse tamamen durduğunu kaydetti.

"Tam kapasiteyle çalışan tek bir sağlık tesisi yok"

Son dönemde haftada yaklaşık 5 yardım tırını Gazze'ye ulaştırabildiklerini kaydeden Luef, "Tıbbi insani yardım kuruluşu olarak, İsrail yetkililerinin çift kullanımlı ürünlere getirdiği kısıtlamalardan hala çok fazla etkileniyoruz. Bazı tıbbi malzemelerin ancak esas olarak jeneratörlerimiz, hastanelerimiz ve araçlarımız için çok ihtiyaç duyulan yedek parçaların yokluğuyla boğuşuyoruz. Filtreleri getirmemize izin verilmiyor ve temel altyapı için gerekli bakımı sağlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Luef, sağlık tesislerinin jeneratörlerle çalıştığını ve bunların düzenli olarak bakımının yapılmaması halinde bu tesislerin elektriksiz kalacağı uyarısında bulundu.

Koordinatör Luef, destekledikleri tesislerin bakımı ve diğer araçlar için tıbbi insani yardımların önemli ölçüde artırılmasının önemine işaret etti.

Hastanelerin çok yoğun olduğunu, son 2 yılda birçok sağlık tesisinin yıkıldığını hatırlatan Luef, "(Gazze'de) Tam kapasiteyle çalışan tek bir sağlık tesisi yok. Kalan birkaç tesis ise mevcut hasta sayısıyla başa çıkmaya çalışıyor. Kış geliyor, çocuk hastaneleri çocuklarla ve hastalarla dolup taşacak. Kışın gelmesiyle birlikte soğuk ve yağmurun, savunmasız nüfusun sağlık durumu üzerindeki yıkıcı etkisi de artacak. Bu nüfus birçok kez yerinden edildi ve çok savunmasız bir durumda yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze halkı geçen yıl korkunç bir kış geçirdi ve bunun bu kış da devam etmesine izin veremeyiz"

Gazze'de yaşanan zorlu kış şartlarına işaret eden Luef, havaların soğumasıyla insanların daha fazla etkilendiğini vurguladı.

Koordinatör Luef, şunları kaydetti:

"Geçen hafta sonu şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların rüzgardan, yağmurdan etkilendiğini ve sular altında kaldığını gördük. Ateşkesle birlikte insanlar, yağmura ve soğuğa karşı korunmak için ihtiyaç duyulan çadırların yeterli miktarda girmemesine öfkeleniyor. Uluslararası toplumu ve İsrail üzerinde etki sahibi olabilecek ülkeleri, bu çok ihtiyaç duyulan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplum 'ocak veya şubatta kışın geleceğini bilmiyorduk' diyemez. Kışın geleceğini biliyoruz, biz yaşadık. Gazze halkı geçen yıl korkunç bir kış geçirdi ve bunun bu kış da devam etmesine izin veremeyiz. Bu yardımların, nitelik ve nicelik olarak yetersiz olduğunu belirtmek istiyoruz. Zaten korkunç bir kış geçirdik ve önemli bir iyileşme olmazsa bu yılın ilerleyen zamanlarında, aralıkta ve ocakta da aynı korkunç durumla tekrar karşılaşmayı bekliyoruz."