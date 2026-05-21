Gazze'de Ateşkesten Bu Yana İlk Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi
Filistinli doktorlar, Gazze'deki bir göz hastanesinde Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ilk başarılı kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat, İsrail ateşiyle hayatını kaybeden bir Filistinlinin ailesinin kornea bağışı sayesinde yapıldı.
GAZZE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de bir göz hastanesinde kornea nakli gerçekleştiren Filistinli doktorlar, 20 Mayıs 2026.
Ameliyat, İsrail ateşiyle hayatını kaybeden bir Filistinlinin ailesinin kornea bağışında bulunmasıyla mümkün oldu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua