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İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

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İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı bini geçti. Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 73 bin 16'ya ulaştığını açıkladı.

İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı bini geçti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ayrıca önceki saldırılar sırasında yaralanan 6 kişi de hayatını kaybetti.

Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1005'e yükseldiği, 3 bin 157 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 16'ya, yaralı sayısının da 173 bin 265'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.?????

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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