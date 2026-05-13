Gazze Barış Kurulu Temsilcisi Mladenov: "Gazze'deki savaşın tamamen bittiğini hissetmiyoruz"

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirterek, "savaşın tamamen bittiğini hissetmediklerini", ihlalleri azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Mladenov, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye ilişkin yürütülen temaslar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, tüm taraflarla istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Mladenov, çalışmalarının Filistinlilere bölgede bir gelecek sunmaya odaklandığını kaydetti.

Ateşkese rağmen Gazze'de her gün ihlaller yaşandığını dile getiren Mladenov, sivillerin halen hayatını kaybettiğini belirtti.

Mladenov, "Gazze'deki savaşın tamamen bittiğini hissetmiyoruz ve ihlalleri azaltmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen 20 maddelik planın, Gazze'nin yeniden imarı için 10 yıl boyunca 17 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını öngördüğünü ifade eden Mladenov, Gazze'yi yöneten "mevcut siyasi liderliğin" görevi bırakmasını talep ettiklerini söyledi.

Hamas'tan siyasi bir hareket olarak tamamen ortadan kalkmasını istemediklerini ifade eden Mladenov, Hamas'ın seçimlere katılabileceğini dile getirdi.

Gazze'nin geçiş sürecini yönetmek üzere oluşturulan Ulusal Komitenin hazır olduğunu belirten Mladenov, Filistin'de "tek otorite, tek yasa ve tek silah" ilkesinin tüm ülkeler tarafından benimsendiğini ve bu konuda taviz verilemeyeceğini ifade etti.