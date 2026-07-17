Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bir konutu hedef aldı. Saldırıda Muhammed Teysir Ubeyd hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 6 kişi yaralandı. İsrail, farklı bölgelerde topçu ve hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentindeki bir konuta düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze kent merkezinin Yermuk Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireyi hedef aldı. Saldırıda Muhammed Teysir Ubeyd isimli Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Müessesat Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesini de güdümlü füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusunun, Tuffah Mahallesi'nin doğusu ile Cibaliya beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı ve askeri araçlardan ateş açtığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Karara beldesinde yer alan 16. Cadde çevresinde onlarca metre ilerlediğini, yoğun ateş ve topçu saldırılarının ardından birkaç saat sonra bölgeden çekildiğini aktardı.

İsrail topçu birliklerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını bombaladığı, askeri araçların bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtığı, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının da Refah ile Han Yunus kıyılarını çok sayıda top mermisiyle hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü

Görüntüler korkunç! Kötü şöhretli ilçemizde bu da oldu
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı

'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması
Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu

Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri gündem oldu
Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

Neslihan Atagül'den tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler