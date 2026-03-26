Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin çadırlarını su bastı

İsrail'in saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, iki yıldan fazla süren çatışmaların ardından aşırı yağışlar çadırları su altında bıraktı. Yağışlar ve soğuk hava, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında evlerini kaybeden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çadırlarını aşırı yağışlar nedeniyle su bastı.

Gazze'de etkili olan aşırı yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatını olumsuz etkiledi.

Çarşamba gününden bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Gazze Limanı başta olmak üzere Gazze'nin birçok bölgesi su altında kaldı.

İsrail saldırıları nedeniyle altyapının tamamen çöktüğü Gazze'de birçok çadırı su bastı, toprak yollarda çamur birikintileri oluştu. Filistinliler, çadırlarına dolan suları kova ve kaplarla temizlemeye çalıştı.

Hem soğuk hava hem de aşırı yağışlar, İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında hayatları altüst olan Filistinlilerin çilesinin katlanmasına neden oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırıma varan saldırılarında Gazze'deki binaların yüzde 90'a yakını yıkılmış, 1,5 milyondan fazla Filistinli yuvasını kaybetmişti.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,5 milyondan fazla Filistinli çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
