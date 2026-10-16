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Gazze'de açlık felaket düzeyine ulaştı, çocuklar ve yaşlılar olumsuz etkileniyor

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde açlığın felaket düzeyine ulaştığını bildirdi. Ağustos 2026 verilerine göre 158 bin çocuk akut yetersiz beslenme yaşarken, 2026 sonuna kadar 1,4 milyondan fazla kişinin gıda kriziyle karşılaşması bekleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in soykırım ve savaş suçları işlediği Gazze Şeridi'nde açlığın "felaket düzeyine" ulaştığını özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklama, İsrail saldırıları sonrası Gazze'de açlığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme oranları "felaket düzeyinde" yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, Ağustos 2026 verilerine göre 28 bini hayati tehlike altında olmak üzere 158 bin çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Ayrıca çocukların yüzde 12,2'sinde büyüme geriliği görülüyor.

Nisan 2027'ye kadar 74 bin 200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ilaç tedavisine ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

Yaşlıların yüzde 11'i gününü tek bir öğün yemeden geçiyor

Toplumun en kırılgan kesimleri arasında yer alan yaşlılar da açlık ve yetersiz beslenmeden ciddi şekilde etkileniyor.

Yaşlıların yüzde 11'i günü hiç yemek yemeden geçirirken, yüzde 48'i yemeğini aile üyeleriyle paylaşmak zorunda kalıyor. İlaçlarını temin edemeyen yaşlıların yüzde 68'i ise tedavilerini bırakmak ya da ilaç dozlarını azaltmak zorunda kalıyor.

Bakanlığın raporuna göre, 2026 sonuna kadar başta Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi genelinde 1,4 milyondan fazla kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Hamile 3 kadından biri riskli gebelik yaşıyor

İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de, 2023'te başlayan saldırılar öncesinde hamile kadınlarda yüzde 41 olan kansızlık oranı, saldırıların ardından yüzde 61'e yükseldi.

Yetersiz beslenme, ağır yaşam koşulları ve sağlıksız ortam nedeniyle hamile kadınlarda düşük vakaları giderek artarken, her 3 kadından biri riskli gebelik kategorisinde yer alıyor.

"Gıdaya ulaşım hakkı savaşla kaybedilemeyecek bir hak"

Gazze'deki açlığın boyutlarına dikkat çekilen Bakanlık açıklamasında, gıdaya erişimin savaş koşullarında dahi ihlal edilemeyecek temel bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme ve ilaç girişinin güvenli, kesintisiz ve kısıtlama olmaksızın sağlanması için acil önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu yardımların ulaştırılmasında çocuklara, hamilelere, emziren annelere ve yaşlılara öncelik verilmesi gerektiği vurgulanana açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerel gıda üretiminin yeniden canlandırılması ve desteklenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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