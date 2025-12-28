Haberler

Filistin yönetimi: Gazze'de acil 200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

Güncelleme:
Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nde olumsuz hava koşullarının yarattığı insani kriz nedeniyle yaklaşık 200 bin prefabrik eve acil ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Şiddetli yağış ve fırtınaların çadır alanlarına verdiği hasar nedeniyle bölgedeki Filistinlilerin yaşam şartları daha da zorlaştı.

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nde olumsuz hava koşullarının ağırlaştırdığı insani krizde, yerinden edilenlerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 200 bin prefabrik eve ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Filistin yönetiminin Gazze'de sahada acil müdahaleler için kurduğu operasyon odasından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de şiddetli yağış ve fırtına sonrası binlerce kişinin yaşadığı çadırların sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, kış mevsiminin başlamasından bu yana üçüncü defa Gazze'de şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına görüldüğü, bu durumun bölgedeki Filistinlilerin hayatını doğrudan etkilediği kaydedildi.

Gazze'nin batısında yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki kıyı boyunca uzanan Raşid Sahil Yolu hattındaki çadır alanlarının, fırtınayla birlikte yükselen dalgalarla ciddi zarar gördüğü vurgulandı.

Yağmur suları ve dondurucu soğuk nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların daha da arttığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de yaklaşık 200 bin prefabrik eve acil ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
