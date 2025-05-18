Gazze'de 72 Saat İçinde Yakıt Krizi Sebebiyle Sivil Savunma Hizmetleri Durabilir

Gazze'de 72 Saat İçinde Yakıt Krizi Sebebiyle Sivil Savunma Hizmetleri Durabilir
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Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yakıt sıkıntısı nedeniyle araçlarının tamamının hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu. Krizin derinleştiği ve insani yardım faaliyetlerinin etkilenebileceği ifade ediliyor.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, yakıt sıkıntısı nedeniyle 72 saat içinde araçlarının tamamının hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun insani görevlerini yerine getirmekte ciddi zorluklar yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in yoğun hava saldırıları ve sivillerin yaşadığı evleri hedef almasının sürdüğü bir ortamda, vatandaşların yardım çağrılarına yanıt veremeyecek duruma geliyoruz. Çünkü elimizde yeterli yakıt, ağır kurtarma ekipmanı, yedek parça ve araçları onaracak malzeme yok." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi genelindeki araçların yüzde 75'inin çalışamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıt krizi her geçen gün derinleşiyor. İşgalci İsrail, temel insani ihtiyaçlar için gerekli olan minimum yakıtın dahi girişine izin vermiyor. Yakıt yetersizliği nedeniyle hizmetlerimiz 72 saat içinde durabilir" denildi.

Gazze Şeridi, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in tüm sınır kapılarını kapatmasıyla ağır bir insani felaketle karşı karşıya.

Gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişinin tamamen engellenmesiyle birlikte, İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı sistematik katliamlarını artırmış durumda.

İsrail, özellikle son 15 günde soykırım saldırılarını yoğunlaştırırken, geçen hafta bölgeye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze halkına daha iyi bir gelecek ve açlığın son bulacağı" yönündeki vaadinin hemen ardından çok sayıda katliam gerçekleştirdi.

ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 174 bin Filistinli öldü ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi ise hala kayıp.

18 yıldır abluka altında tutulan Gazze'de, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kalırken, bölge halkı ağır bir açlık kriziyle boğuşuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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