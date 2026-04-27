Han Yunus'ta 50 çift toplu nikah töreniyle evlendi

HAN Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 50 çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

İsrail saldırıları altında geçen zorlu süreçte çoğunluğu yerinden edilen Filistinlilerden oluşan gençler, hayırseverlerin destekleriyle evlendi.

Geleneksel ezgiler ve halk oyunları eşliğinde düzenlenen törende 50 çift dünya evine girdi.

Damatlardan Ahmed Kadih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle çadırlara sığınmak zorunda kaldıklarını, evini ve ailesinden bazı kişileri ve hayallerini kaybettiğini söyledi.

Kadih, "Doğudaki bölgemize dönmeyi ve evimi bıraktığım gibi bulmayı hayal ediyordum. Maalesef hiçbir şey kalmadı, her şey tamamen yıkıldı. Artık insanın dayanabileceği ya da kendini güvende hissedebileceği bir yer kalmadı." dedi.

Çadırlarda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştıklarını vurgulayan Kadih, "Bütün bunlara rağmen yeni bir mutluluk ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tam bir sevinç değil ama içimiz buruk olsa da sevinmeye çalışıyoruz. Çünkü devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Medad Filistin" isimli hayır kurumunda görevli Hemmam Ebu Ruk ise girişimin, yakınlarını kaybedenler ve yetimler ile nişanlı gençlere destek olmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Ebu Ruk, çiftlerin büyük bölümünün ailesini kaybeden kişilerden oluştuğunu ifade ederek, projenin bu kesime somut destek sunmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.